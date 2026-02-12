Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
12.02.2026 09:26:00
A 221-year-old U.K. firm to fall into American hands as Nuveen to buy Schroders for $14 billion
A venerable City of London institution is being snapped up by a U.S. asset manager in a nearly $14 billion deal that comes amid growing fears that AI will severely disrupt the finance sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
