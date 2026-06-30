Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
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30.06.2026 14:12:00
A 23% plunge in personal wealth leaves this country trailing its global peers
The average wealth per person has rapidly dropped in this country — and it’s not looking good compared with other developed markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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