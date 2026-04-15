Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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15.04.2026 17:22:00
A 35% Dip Is Here for Palantir Stock. Here's Why It's Not Time to Buy -- Yet.
Investor sentiment can be a funny thing. When stocks are deemed part of a winning theme, they can take off like wildfire, and their growth can greatly outpace their fundamentals.Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is a perfect example. The stock has been viewed as a winner in the artificial intelligence (AI) and defense spaces, and from where they traded as the start of 2023, its shares rose by more than 3,000% at one point late last year. Now, though, cracks have begun to form in this bull market, and Palantir stock is down 35% from its all-time high. Yet it remains one of the most expensive stocks in the world, if not the most expensive. Here's why you should still hold off on buying the dip on this AI stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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