Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
19.11.2025 18:13:21
A 40-Year Freeze: Home Depot Sounds The Alarm On Housing Turnover
This article A 40-Year Freeze: Home Depot Sounds The Alarm On Housing Turnover originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot Inc., Themehr Nachrichten
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
19.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
19.11.25