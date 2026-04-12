CAN DO Aktie

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WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004

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12.04.2026 05:00:00

A 401(k) Seems Like the Superior Retirement Account -- Until You Realize You Can Do These With an IRA

There are plenty of things to like about 401(k) accounts, including their hands-off nature, company matches, and the ability to lower your taxable income. For many Americans, they're synonymous with saving for retirement, which makes sense because it's by far the most widely used retirement account type in the Unites States.A 401(k) is great, and rightfully the main retirement account people use, but an individual retirement account (IRA) is an underrated option that can supercharge your retirement savings and offer a bit more flexibility than your 401(k) does.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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