OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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22.06.2026 13:56:00
A 40% market crash is lurking in the IPO pipeline. SpaceX and OpenAI could trigger it.
Prior records for U.S. equity issuance came in 1929 and 2000 — and we all know what happened next.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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