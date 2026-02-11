A B C India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

A B C India veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,63 Prozent auf 420,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte A B C India 492,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at