A B C India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

A B C India hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 4,10 INR gegenüber 0,440 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 452,0 Millionen INR – eine Minderung von 7,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 486,1 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,26 INR. Im Vorjahr hatte A B C India 4,56 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,31 Prozent auf 1,64 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at