A B Infrabuild gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

A B Infrabuild hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 472,3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 373,0 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at