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04.11.2026 06:31:28
A B Infrabuild gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
A B Infrabuild äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat A B Infrabuild im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 98,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 742,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 373,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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