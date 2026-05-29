A B Infrabuild: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

A B Infrabuild hat sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 839,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 717,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,300 INR beziffert. Im Vorjahr hatte A B Infrabuild 0,340 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2,56 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte A B Infrabuild 2,08 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at