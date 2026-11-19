Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
|
19.11.2026 14:27:00
A Bear Market Could Be Coming. Here's My Exact Investing Strategy to Prepare for It.
Could a bear market be around the corner, happening this year or next? Absolutely -- because stock market crashes and corrections, and, often, ensuing recessions, simply do happen every few years. Arguably, Wall Street is due for one. Check out the recent returns of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index of America's 500 largest companies:
Year
S&P 500 Return
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exact Holding N.V.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Exact Holding N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|78,72
|-4,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- US-Börsen schließen mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.