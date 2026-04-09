Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

CHANGE Aktie

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WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

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10.04.2026 01:00:00

A Big Change Is Coming to Medicare in July 2026

Medicare's prescription drug coverage changed significantly this year, with 10 popular medications now available to beneficiaries at lower negotiated rates. Unfortunately, that list leaves out some of the most popular drugs at the moment: GLP-1s.Part D plans often cover these medications for the treatment of conditions such as Type 2 diabetes. But if you were hoping to use them for weight loss, you're out of luck -- at least for now. But that's all about to change.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Israel will mit Libanon verhandeln: Asiens Börsen im Plus
Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag im Minus. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenso Verluste. Die US-Börsen zeigten sich mit Aufschlägen.
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