CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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10.04.2026 01:00:00
A Big Change Is Coming to Medicare in July 2026
Medicare's prescription drug coverage changed significantly this year, with 10 popular medications now available to beneficiaries at lower negotiated rates. Unfortunately, that list leaves out some of the most popular drugs at the moment: GLP-1s.Part D plans often cover these medications for the treatment of conditions such as Type 2 diabetes. But if you were hoping to use them for weight loss, you're out of luck -- at least for now. But that's all about to change.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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