Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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01.07.2026 16:38:00
A Big Red Flag for Lucid -- Is it Speeding Toward Bankruptcy?
If investors hoping to find the next Tesla only glanced at Lucid (NASDAQ: LCID), it's easy to understand the intrigue. Lucid designed and delivered some of the most technologically advanced and efficient electric vehicles (EVs) in the world. They helped set benchmarks in range and battery efficiency, and the company strung together eight consecutive quarters of record deliveries, which ran through the end of 2025. Lucid even had an extremely wealthy backer in Saudi Arabia's Public Investment Fund (PIF), which poured billions into the young EV maker.If investors dug deeper, they would have found just as many, or more, flaws with the company, including production hiccups, massive cash burn, and a failure to drive down vehicle unit economics. Worse yet, red flags have been popping up recently, and the situation appears increasingly dire.Last week, Lucid announced it would lay off roughly 1,500 employees, or about 18% of its current workforce. And this isn't the first recent instance. Just four months ago, Lucid cut 12% of its workforce. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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