Billionaire Stephen Mandel of Lone Pine Capital was busy buying shares of several top AI stocks in Q3. Among his large purchases during the quarter were taking new positions in Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META), and Intel (NASDAQ:INTC), while also making large bets on Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG).

Let's examine why Mandel was making big bets on these five AI stocks.

Mandel bought around $1.4 billion worth of Amazon stock in the quarter, making it his largest position at roughly 9% of his portfolio. It's easy to see what may have attracted the hedge fund manager to the stock given its leadership in both cloud computing and e-commerce.

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