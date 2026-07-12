BillionToOn a Aktie
WKN DE: A41SD0 / ISIN: US0901681058
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13.07.2026 01:56:36
A BillionToOne Insider Sold 801 Shares as Revenue Jumped 84%
Nancy Joann Johnson, See Remarks, sold 801 shares of BillionToOne, Inc. (NASDAQ:BLLN) on July 1, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($124.91); post-transaction value based on July 01, 2026 market close ($122.33).BillionToOne is a specialized molecular diagnostics company with a market capitalization of $5.5 billion and 620 employees from its Menlo Park headquarters. The company has achieved TTM revenue of $354.5 million with net income of $25.2 million, demonstrating profitability while scaling its proprietary molecular counting platform. BillionToOne's competitive advantage derives from its precision molecular quantification technology, which enables superior accuracy in disease detection and positions the company as an innovator in the expanding molecular diagnostics sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.04.26
|Erste Schätzungen: BillionToOne A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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03.03.26
|Ausblick: BillionToOne A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BillionToOne Inc Registered Shs -A-
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