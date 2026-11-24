NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 21:42:00
A bipartisan backlash is hitting Nvidia in Washington in the wake of Trump’s push for Huang’s return
Congress appears even more likely to OK new restrictions on the chip giant’s dealings with China — and it’s calling for more investigations, additional hearings and briefingsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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