Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 13:39:00

A British tech company is going public — in South Korea. The CEO explains why.

A U.K. tech company ended up choosing the South Korean equivalent of the Nasdaq to list, the first time a British firm has done so.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzungmehr Nachrichten

Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzungmehr Analysen