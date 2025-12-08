Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
08.12.2025 13:39:00
A British tech company is going public — in South Korea. The CEO explains why.
A U.K. tech company ended up choosing the South Korean equivalent of the Nasdaq to list, the first time a British firm has done so.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
