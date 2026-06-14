Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
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14.06.2026 22:56:54
A Capri Holdings Director Sold His Entire Stake in the Company. Here's a Deeper Look at the Stock Transaction.
Board of Directors member Stephen F. Reitman disclosed the sale of 17,981 shares of Capri Holdings Limited (NYSE:CPRI) in an open-market transaction on June 8, 2026, for total proceeds of approximately ~$349K, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($19.42); post-transaction value is $0.00 since no shares were held after June 8, 2026.Note: 1-year price change calculated using June 8th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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