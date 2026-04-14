Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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14.04.2026 04:30:00
A Claude Agent Bought These 2 Trillion-Dollar Artificial Intelligence (AI) Stocks Before the Ceasefire With Iran. Now They Are Both Rallying -- Is It Too Late to Buy?
When geopolitical tremors rocked the stock market ahead of the Iran ceasefire, most investors pounded the sell button. But an artificial intelligence (AI) agent built on Anthropic's Claude models did the opposite -- quietly loading up on Microsoft (NASDAQ: MSFT) and making Broadcom (NASDAQ: AVGO) its single largest position.Now, both stocks are surging. The AI agent's move wasn't a lucky guess. It was the product of a system unburdened by fear -- one that analyzes balance sheets, validates backlog pipelines, and assesses adoption curves. While Wall Street scanned the same data and saw outsize risk, Claude identified asymmetry.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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