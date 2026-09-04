Clear Secur a Aktie
WKN DE: A3CTH8 / ISIN: US18467V1098
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04.09.2026 22:47:44
A Clear Secure Vice President Sells Over 9,000 Company Shares After a 24% One-Year Return
Kyle McLaughlin, Executive Vice President of Aviation at Clear Secure, Inc. (NYSE:YOU), reported a sale of 9,192 shares of Class A Common Stock in a series of transactions on September 1 and September 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($43.70); post-transaction value based on September 03, 2026 market close ($44.59).Clear Secure operates a technology-enabled identity verification platform. The company has demonstrated strong market performance with a one-year stock appreciation of 23.86%, reflecting investor confidence in its subscription-based business model and recurring revenue characteristics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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