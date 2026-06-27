Clover Corporation LimitedShs Aktie
WKN: 936367 / ISIN: AU000000CLV2
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27.06.2026 19:13:01
A Clover Health Director Sold Over 67,000 Company Shares. Here's a Closer Look at the Transaction.
On May 18, 2026, Board of Directors member Dr. Carladenise Armbrister Edwards reported a direct sale of 67,160 shares of Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV) in an open-market transaction, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($3.42); post-transaction value based on May 18, 2026 closing price.* 1-year price change calculated using May 18, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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