Clover Corporation LimitedShs Aktie
WKN: 936367 / ISIN: AU000000CLV2
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05.06.2026 20:04:01
A Clover Health Insider Sold Over 220,000 Company Shares. What Does That Mean for Investors?
On May 28, 2026, Conrad Wai, CEO of Counterpart Health, a subsidiary of Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV), reported the sale of 220,426 shares of Clover Health stock in an indirect open-market transaction, with total proceeds of approximately $879,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($3.99); post-transaction value based on May 28, 2026 market close price.* 1-year price change calculated using May 28, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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