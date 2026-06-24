Cohu Aktie

Cohu für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856506 / ISIN: US1925761066

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24.06.2026 11:05:01

A Cohu Director Sold Over 10,000 Company Shares. Here's a Closer Look at the Transaction.

Steven J. Bilodeau, a member of the Board of Directors of Cohu (NASDAQ:COHU), reported the sale of 10,257 shares in an open-market transaction on May 20, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($44.85); post-transaction value based on May 20, 2026 market close ($44.98).* 1-year price change calculated using May 20th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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