Cohu Aktie
WKN: 856506 / ISIN: US1925761066
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24.06.2026 11:05:01
A Cohu Director Sold Over 10,000 Company Shares. Here's a Closer Look at the Transaction.
Steven J. Bilodeau, a member of the Board of Directors of Cohu (NASDAQ:COHU), reported the sale of 10,257 shares in an open-market transaction on May 20, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($44.85); post-transaction value based on May 20, 2026 market close ($44.98).* 1-year price change calculated using May 20th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Cohu Inc.
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29.04.26
|Ausblick: Cohu stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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11.02.26
|Ausblick: Cohu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Cohu Inc.
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