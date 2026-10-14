Devon Energy Aktie

Devon Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036

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14.10.2026 17:00:11

A Congress Member Sold Up To $995K In Devon Energy Stock: Here's What You Need To Know

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