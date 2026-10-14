Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
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14.10.2026 17:00:11
A Congress Member Sold Up To $995K In Devon Energy Stock: Here's What You Need To Know
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Nachrichten zu Devon Energy Corp.
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13.10.26
|S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Devon Energy von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.10.26
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29.09.26
|S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Devon Energy von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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23.09.26
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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22.09.26
|S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Devon Energy von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)