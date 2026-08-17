Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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17.08.2026 14:05:01
A Corsair Gaming Director Dumps Nearly 9,000 Shares Representing a Substantial 28% of Their Direct Stake. Here's a Closer Look at the Transaction.
Sarah Mears Kim, a member of the Board of Directors at Corsair Gaming, Inc. (NASDAQ:CRSR), sold 8,874 shares of common stock on August 13, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($13.69); post-transaction value based on August 13, 2026 market close ($13.45).Corsair Gaming is a leading global supplier of high-performance gaming hardware with a market cap of $1.4 billion. The company maintains a diversified product portfolio spanning input devices, audio equipment, and gaming peripherals, positioning itself as a comprehensive ecosystem provider for competitive gamers and content creators.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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