Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
02.03.2026 11:00:47
A Crisis in the Alps: Airbnb, Climate Change and Americans
The mountains’ resort towns have reached an inflection point, facing changes that threaten their cultures and even survival, as demand for short-term rentals reshapes the landscape.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbnb
|
27.02.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.02.26
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Airbnb von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
17.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.02.26
|Airbnb-Aktie fester: Umsatzerwartungen übertroffen - Gewinn geht zurück (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
Analysen zu Airbnb
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|112,26
|-1,77%
|CHANGE Inc.
|999,00
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.