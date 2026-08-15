Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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15.08.2026 14:00:00

A decade of internal AI battles is finally catching up to Google

DeepMind, acquired by Google in 2014, has been a cornerstone of the company’s AI strategy — and also a chronic source of organizational friction.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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