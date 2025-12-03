Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
|
03.12.2025 20:05:00
A delayed clinical trial actually boosted Bristol Myers Squibb’s stock. Here’s why.
Bristol Myers’ stock rallied Wednesday as investors maintained high hopes for Cobenfy as an Alzheimer’s treatment, even though the outcome of a late-stage trial has been delayed.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!