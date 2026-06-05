Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
05.06.2026 05:16:01
A Director Trimmed SEI After a Big Run — is there room to run?
Laurie H Argo, Director of Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), reported the sale of 5,200 shares of Common Stock for a transaction value of ~$379,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($72.88).* 1-year performance calculated using June 2, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltd
Analysen zu Real Estate Corp Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende Gewinne. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.