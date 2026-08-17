a dot verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

a dot hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 25,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das a dot ein Ergebnis je Aktie von -9,320 JPY vermeldet.

Umsatzseitig standen 50,5 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 45,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem a dot 92,2 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 56,380 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -69,810 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat a dot im vergangenen Geschäftsjahr 294,38 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte a dot 319,06 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at