a dot vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

a dot lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 20,49 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das a dot ein Ergebnis je Aktie von -3,180 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat a dot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,5 Millionen JPY im Vergleich zu 63,8 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at