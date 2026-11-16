a dot zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

a dot hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,67 JPY gegenüber -7,890 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 185,5 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte a dot 8,7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at