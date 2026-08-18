Doximit a Aktie
WKN DE: A3CS1K / ISIN: US26622P1075
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18.08.2026 13:33:01
A Doximity Director Moved 7,500 Shares the Day the Stock Popped 33%. Here's What to Know
Timothy S. Cabral, a director at Doximity, Inc. (NYSE:DOCS), sold 7,500 shares of Class A Common Stock on August 7, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($39.11); post-transaction value based on the August 7 market close ($27.40).Doximity is a leading digital health platform serving the U.S. healthcare practitioner market with a market capitalization of $4.8 billion and TTM revenue of $655.6 million. The company maintains strong profitability with TTM net income of $167.0 million. As a specialized healthcare information services provider, Doximity leverages its established network of healthcare professionals to build a defensible platform that generates recurring revenue from enterprise customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Doximity Inc Registered Shs -A-
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05.08.26
|Ausblick: Doximity A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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12.05.26
|Ausblick: Doximity A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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28.04.26
|Erste Schätzungen: Doximity A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Doximity Inc Registered Shs -A-
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Aktien in diesem Artikel
|Doximity Inc Registered Shs -A-
|24,98
|1,88%