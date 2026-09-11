Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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11.09.2026 02:49:14
A Duolingo Director Sells 10,000 Shares for $1.5 Million Amid a 46% One-Year Decline in the Stock
William B. Gordon, a member of the Board of Directors at Duolingo, Inc. (NASDAQ:DUOL), sold 10,000 shares of Class A Common Stock on September 8, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($145.67); post-transaction value based on September 8, 2026 market close ($146.39).
Duolingo, Inc. is a leading digital language learning platform with a market cap of $6.7 billion, demonstrating substantial scale in the education sector. The company's business model leverages a large user base with high engagement metrics, converting free users to premium subscribers while maintaining operational efficiency.
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