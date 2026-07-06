DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
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06.07.2026 17:44:01
A DXP Enterprises Director Sold Nearly 7,000 Company Shares. Here's a Closer Look at the Transaction.
On May 21, 2026, Timothy P. Halter, a member of the Board of Directors of DXP Enterprises (NASDAQ:DXPE), reported the direct sale of 6,842 shares of Common Stock for a transaction value of approximately $969,000, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($141.59); post-transaction value based on May 21, 2026 market close ($144.14).* 1-year price change calculated using May 21, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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