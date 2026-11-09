Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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09.11.2026 14:54:00
A failed trial for a heart drug casts shadow over rivals developing similar therapies
The full data from the closely watched clinical trial showed that the drug had no cardiovascular benefit even though it reduced Lp(a) levels.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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