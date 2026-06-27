Fastly Aktie

Fastly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008

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27.06.2026 15:29:01

A Fastly Insider Sold Over 40,000 Shares. What Does That Mean for Investors?

On June 17, 2026, Fastly (NASDAQ:FSLY) President of Go to Market, Scott R. Lovett, executed an open-market sale of 41,716 shares of Common Stock for a total value of approximately $741,000, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($17.77); post-transaction value based on June 17, 2026 market close ($17.41).* 1-year price change calculated using June 17, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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