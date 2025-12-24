Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|
24.12.2025 11:00:53
A Father and Son’s $108 Billion Hostile Bid for Warner Bros. Discovery
Larry and David Ellison didn’t always have a close relationship. Now they’re one of the most intriguing partnerships in business.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warner Bros. Discoverymehr Nachrichten
|
22.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
22.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start (finanzen.at)
|
22.12.25
|Larry Ellison gives $40bn personal backing to Warner Bros Discovery bid (Financial Times)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Warner Bros. Discoverymehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Warner Bros. Discovery
|24,48
|0,37%