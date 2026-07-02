People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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02.07.2026 08:03:27
A fire at a hospital in northern Germany has killed at least two people and injured more than 30 others, officials say
A fire at a hospital in the northern German town of Ludwigslust has killed two people and injured dozens of others.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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