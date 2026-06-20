Five9 Aktie
WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012
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21.06.2026 00:25:01
A Five9 Insider Sold Nearly 30,000 Company Shares. Here's a Closer Look at the Transaction.
Tiffany N. Meriweather, Chief Administrative and Legal Officer at Five9 (NASDAQ:FIVN), reported the direct sale of 29,817 shares in open-market transactions on May 13 and May 14, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average reported price ($21.05).* 1-year performance is calculated using May 14, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Five9 Inc
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18.02.26
|Ausblick: Five9 präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.02.26
|Erste Schätzungen: Five9 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Five9 Inc
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