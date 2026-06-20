Five9 Aktie

Five9 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012

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21.06.2026 00:25:01

A Five9 Insider Sold Nearly 30,000 Company Shares. Here's a Closer Look at the Transaction.

Tiffany N. Meriweather, Chief Administrative and Legal Officer at Five9 (NASDAQ:FIVN), reported the direct sale of 29,817 shares in open-market transactions on May 13 and May 14, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average reported price ($21.05).* 1-year performance is calculated using May 14, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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