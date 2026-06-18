G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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18.06.2026 06:00:15
A football manager gives the G7 a pep talk
Lessons from one zero-sum competition for anotherWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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