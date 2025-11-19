ImmunityBio Aktie
WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037
|
19.11.2025 18:29:13
A Fresh $16 Million Bet on ImmunityBio: What Investors Should Know
Heights Capital Management recently established a new position in ImmunityBio (NASDAQ:IBRX), buying 6,565,709 shares valued at approximately $16.15 million.Heights Capital Management disclosed a new purchase of 6,565,709 ImmunityBio shares in its quarterly report filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 14, 2025. The stake, valued at approximately $16.15 million at quarter-end, was not present in the previous filing and now accounts for 4.4% of the firm's reportable assets under management.This is a new position for Heights Capital Management, representing 4.4% of its $364.74 million reportable U.S. equity assets as of September 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ImmunityBio Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ImmunityBio Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ImmunityBio Inc Registered Shs
|1,87
|4,93%