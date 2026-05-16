Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
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16.05.2026 18:15:42
A Fund Just Opened an $82 Million Position in Trustmark. Here’s What Investors Should Know
On May 15, 2026, North Reef Capital Management disclosed a new position in Trustmark Corporation (NASDAQ:TRMK), acquiring 1,952,930 shares in the first quarter—an estimated $82.37 million trade based on quarterly average pricing.According to a May 15, 2026, SEC filing, North Reef Capital Management established a new position in Trustmark Corporation (NASDAQ:TRMK) during the first quarter, acquiring 1,952,930 shares. The estimated value of the trade was $82.37 million, based on the average closing price for the quarter. At quarter end, the position was valued at $82.30 million, reflecting both the purchase and market price changes.Trustmark Corporation is a diversified regional financial services provider with a longstanding presence in the U.S. Southeast. The company leverages its broad product portfolio and established branch network to deliver banking, wealth management, and insurance solutions to a wide customer base.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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