GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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09.09.2026 07:18:11
A GameStop Insider Buys Company Shares Worth $1 Million on the Day the Retailer Reported Earnings
Board of Directors member Lawrence Cheng reported a purchase of 55,000 shares of GameStop Corp. (NYSE:GME) in an SEC Form 4 filing dated September 8, 2026.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.80); post-transaction value based on September 08, 2026 market close ($18.89).
GameStop Corp. operates as a prominent specialty retailer in the consumer cyclical sector with a market cap of $8.7 billion. The company maintains a diversified product portfolio spanning collectibles, gaming hardware, software, and accessories, positioning itself as a destination retailer for specialty and entertainment products across multiple geographic markets.
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