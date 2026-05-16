Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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16.05.2026 14:00:57
A Gemini-Fueled Fitbit Could Be the Muscle That Google's Smart Glasses Need
Commentary: Trying out Google's new Gemini-powered Fitbit makes me wonder if this is the killer companion for Google's upcoming glasses. I bet it will be.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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