Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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07.04.2026 12:56:00

A generational buying opportunity has opened up for U.S. tech stocks, says Goldman Sachs

Investors are now faced with the best opportunity in decades to buy beaten-down tech stocks, say Goldman Sachs strategists.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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