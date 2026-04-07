Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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07.04.2026 12:56:00
A generational buying opportunity has opened up for U.S. tech stocks, says Goldman Sachs
Investors are now faced with the best opportunity in decades to buy beaten-down tech stocks, say Goldman Sachs strategists.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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