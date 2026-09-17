Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.09.2026 23:29:04
A GigaCloud Director Dumped 3,000 Shares After the Stock Hit a 52-Week High
Zhiwu Chen, a member of the Board of Directors at GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT), sold 3,000 shares of Class A Ordinary Shares on September 14 and September 16 as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($52.67); post-transaction value based on September 16, 2026 market close ($51.64).
GigaCloud Technology Inc. operates a scaled B2B e-commerce platform with trailing 12-month revenue of $1.5 billion and net income of $156.1 million, demonstrating strong profitability with a net margin of 10.4%.
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