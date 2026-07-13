Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
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13.07.2026 09:48:21
A global supermarket chain remains retail’s great white whale
Tesco’s retreat is sensibleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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