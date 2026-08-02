GLOBALFOUNDRIES Aktie
WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085
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02.08.2026 22:05:26
A GlobalFoundries Director Sold Ahead of Earnings. Here's What Long-Term Investors Should Know
Glenda Dorchak, a director at GlobalFoundries Inc. (NASDAQ:GFS), sold 4,000 ordinary shares on July 20, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($58.22); post-transaction value based on July 20, 2026 market close ($56.81).GlobalFoundries is a leading independent semiconductor foundry with a global manufacturing footprint. The company maintains a competitive position through its advanced process technology capabilities, diversified customer relationships, and strategic manufacturing locations. With TTM revenue of $6.8 billion and net income of $778.0 million, GlobalFoundries demonstrates substantial scale and profitability within the capital-intensive semiconductor manufacturing sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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